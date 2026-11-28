Змеиный гардероб: Украинцу грозит до пяти лет тюрьмы за необычный багаж
Украинцу грозит до пяти лет тюрьмы за контрабанду шкур питонов в Польшу
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Польские таможенники пресекли попытку 59-летнего гражданина Украины незаконно ввезти в страну две шкуры питона. Одну из них мужчина спрятал под верхней одеждой, сообщает польское издание Gospodarka Podkarpacka.
Необычную контрабанду обнаружили на пограничном пункте пропуска «Медыка — Шегини» при досмотре автомобиля, следовавшего с Украины в Польшу. Длина змеиной кожи составляла 3,6 и 4,6 метра. Необходимых разрешений на перевозку шкур у мужчины не оказалось.
Питоны находятся под охраной Вашингтонской конвенции CITES, которая регулирует международную торговлю исчезающими видами животных и растений, а также изделиями из них. Таможенники изъяли обе шкуры и тысячу злотых в счёт возможного штрафа. За незаконное перемещение охраняемых видов через границу Евросоюза предусмотрено наказание от трёх месяцев до пяти лет лишения свободы.
С начала 2026 года сотрудники таможенной службы Подкарпатского воеводства пресекли незаконный провоз более 850 экземпляров охраняемых видов животных и растений.
Ранее российские таможенники обнаружили 116 живых краснокнижных ящериц в подкладке куртки россиянки на границе с Польшей. В отношении женщины возбудили административное дело за сокрытие товаров от таможенного контроля.