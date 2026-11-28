Польские таможенники пресекли попытку 59-летнего гражданина Украины незаконно ввезти в страну две шкуры питона. Одну из них мужчина спрятал под верхней одеждой, сообщает польское издание Gospodarka Podkarpacka.

Необычную контрабанду обнаружили на пограничном пункте пропуска «Медыка — Шегини» при досмотре автомобиля, следовавшего с Украины в Польшу. Длина змеиной кожи составляла 3,6 и 4,6 метра. Необходимых разрешений на перевозку шкур у мужчины не оказалось.

Питоны находятся под охраной Вашингтонской конвенции CITES, которая регулирует международную торговлю исчезающими видами животных и растений, а также изделиями из них. Таможенники изъяли обе шкуры и тысячу злотых в счёт возможного штрафа. За незаконное перемещение охраняемых видов через границу Евросоюза предусмотрено наказание от трёх месяцев до пяти лет лишения свободы.

С начала 2026 года сотрудники таможенной службы Подкарпатского воеводства пресекли незаконный провоз более 850 экземпляров охраняемых видов животных и растений.