Знали 8 лет, но ничего не делали: Мэрию Екатеринбурга уличили в бездействии перед аварией
Ural Mash: Мэрия Екатеринбурга 8 лет знала об изношенности фильтрованной станции
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Модернизацию Западной фильтровальной станции Екатеринбурга планировали завершить ещё к 2025 году, однако сроки работ в итоге сдвинули на 2029-й. О проблемах объекта городские власти знали как минимум с 2018 года, сообщает Ural Mash.
В утверждённой тогда схеме водоснабжения Екатеринбурга модернизация станции была запланирована на 2018–2025 годы. Документ также предусматривал обновление связанных с ней сооружений и водоводов.
Позднее сроки капитальных работ неоднократно переносились. В «Водоканале» объясняли отсрочку тем, что городской бюджет был распределён «на другие сферы». В итоге масштабное обновление станции перенесли на 2029 год.
Собеседник канала из числа бывших руководителей «Водоканала» также заявил, что при администрации Алексея Орлова сроки модернизации сдвигались, а фильтры на станции не обновлялись. Сам мэр ранее связывал перебои с паводками, ухудшением качества воды и износом инфраструктуры.
Проблемы с оборудованием особенно остро проявились этим летом. В августе на Западной станции вышли из строя восемь фильтров, после чего без нормального водоснабжения остались сразу несколько районов Екатеринбурга. Тогда власти назвали причиной «низкое качество исходной воды из водозабора».
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