В одном британском городке кот умудрился одновременно стать всеобщим любимцем и головной болью для местных предпринимателей. Пушистому хулигану по кличке Дэйв даже запретили появляться в аптеке после жалоб посетителей, однако его проделки не помешали ему претендовать на звание «Кота года». Об этом сообщает Metro.

Кот живёт в деревне Фэрстед и давно превратился в местную достопримечательность. Дэйв провожает детей в школу, встречает их после занятий и регулярно наведывается в различные заведения. Среди его любимых мест — салон, где посетителям делают педикюр.

Однако не все рады такому соседству. После многочисленных жалоб, поступивших в головной офис аптечной сети, сотрудникам пришлось повесить на входе объявление с просьбой не пускать Дэйва внутрь. Фактически кот получил собственный запрет на посещение аптеки.

«Все знают, кто он такой: он провожает детей в школу и встречает их после уроков, а ещё заглядывает к «Зубной фее для ног» — туда, где люди приводят свои стопы в порядок», — рассказала одна из посетительниц аптеки.

Несмотря на неоднозначную репутацию, Дэйв стал настолько важной частью местного сообщества, что жители и владельцы заведений оборудовали для него специальные места для сна. Теперь пушистый нарушитель спокойствия получил и более официальное признание: его номинировали на премию Cat of the Year Award, которую проводит британская благотворительная организация Cats Protection. Этой наградой отмечают кошек со всей Великобритании, отличающихся яркой индивидуальностью и необычным характером. Судя по популярности Дэйва, недостатка в индивидуальности у него точно нет.