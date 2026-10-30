Знамя Президента и три миллиона рублей: Казачий кадетский корпус Кубани признали лучшим в России
Кропоткинский казачий кадетский корпус получил знамя Президента России
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Кропоткинскому казачьему кадетскому корпусу имени генерала Геннадия Трошева из Краснодарского края вручили переходящее знамя Президента России. Учебное заведение стало победителем Всероссийского смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский корпус» в 2026 году. Торжественная церемония состоялась 30 октября в Государственном Кремлёвском дворце, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Кропоткинский казачий кадетский корпус имени генерала Геннадия Трошева. Фото © Предоставлено Life.ru
«Вручение переходящего знамени Президента нашей страны — это высокая честь и признание результатов большой работы педагогов, наставников и кадет. Эта награда свидетельствует о значимости выбранного вами пути», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
Кадеты Кропоткинского казачьего корпуса. Фото © Предоставлено Life.ru
Глава ведомства напомнил, что в 2026 году в России утвердили основы государственной политики в сфере кадетского образования. Документ предусматривает единые подходы к подготовке молодёжи, гражданскому и патриотическому воспитанию. По словам Кравцова, казачьи кадетские корпуса помогают воспитывать дисциплину, ответственность и готовность служить стране.
Кадеты Кропоткинского казачьего корпуса. Фото © Предоставлено Life.ru
Победителя определили по итогам конкурсных испытаний, прошедших на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге. В финале соревновались десять казачьих кадетских корпусов из пяти регионов. Участники представили социальные проекты, продемонстрировали знания истории России и казачества, а педагоги провели открытые занятия.
Церемония награждения. Фото © Предоставлено Life.ru
Вместе с переходящим знаменем Кропоткинский корпус получил денежную премию в размере трёх миллионов рублей. Конкурс проводится Минпросвещения при поддержке Совета при Президенте РФ по делам казачества. В этом году состязание состоялось в 17-й раз.
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