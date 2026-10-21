Золотая рыбка обойдётся дешевле? Москвичи тратят до полумиллиона рублей на рыбалку

Рыбалка превратилась для москвичей в дорогое увлечение, на которое они готовы тратить до полумиллиона рублей. По информации телеграм-канала Mash Money, на фоне нового тренда спрос на спиннинги, снасти и приманки в столице подскочил на 50–100%.

Причём одним снаряжением дело не ограничивается: любители посидеть с удочкой активно скупают камуфляжную одежду, чтобы полностью погрузиться в атмосферу отдыха на природе. При этом стоимость такого хобби напрямую зависит от запросов покупателя. Начинающим достаточно потратить 8–15 тысяч рублей, тогда как обеспеченные ценители готовы выложить 300–500 тысяч за комплект для ловли на Москве-реке. В него входят спиннинг, оснастка, прикормка, специальный костюм и удобное кресло для многочасового ожидания поклёвки.

Отдельный бизнес вырос вокруг поиска мест с хорошим клёвом. За информацию о перспективном участке водоёма с рыбаков могут попросить от 500 до 15 тысяч рублей. Но и это не предел: организация отдыха под ключ для самых состоятельных клиентов обходится в сумму до двух миллионов. Причём за такие деньги исполнители готовы даже самостоятельно ловить рыбу вместо заказчика.

Ранее Life.ru рассказывал, что интерес москвичей к рыбалке начал стремительно расти ещё летом 2025 года. Согласно исследованию МегаФона, посещаемость сайтов и форумов с предложениями платного отдыха у водоёмов увеличилась на 30% по сравнению с предыдущим годом. Онлайн-продажи соответствующих товаров при этом подскочили почти в 3,5 раза. Наибольшим спросом пользовались одежда, обувь и различные аксессуары. Основную аудиторию любителей такого досуга составляли мужчины, а самой активной возрастной группой оказались жители столицы от 35 до 44 лет. Одновременно горожане стали чаще интересоваться сбором грибов: посещаемость тематических ресурсов выросла на 44%.