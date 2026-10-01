«Золотая семечка» дала горький урожай: С основателя бренда хотят взыскать почти 3 млрд рублей
С основателя «Золотой семечки» Кислова требуют почти 3 млрд рублей
Обложка © ТАСС / Борис Кавашкин
С основателя агрохолдинга «Юг Руси» Сергея Кислова хотят взыскать почти 3 млрд рублей после сделки с активами Ростовского ипподрома. Требование предъявила компания, связанная с депутатом Законодательного собрания Краснодарского края Борисом Юнановым. В 2024 году структуры бизнесмена приобрели у Кислова компании, связанные с ипподромом, за 2,7 млрд рублей.
Впоследствии эти активы по иску Генпрокуратуры перешли государству. Теперь покупатель пытается через суд вернуть уплаченные за сделку деньги и требует с Кислова почти 3 млрд рублей, пишет «База».
Кислов известен как основатель агрохолдинга «Юг Руси», которому принадлежал бренд «Золотая семечка». В 2013 году Forbes оценивал состояние предпринимателя в $1,25 млрд.
Ранее Life.ru писал, что суд обратил в доход государства активы, связанные с Ростовским ипподромом. Иск Генпрокуратуры касался в том числе компаний «Специализированный застройщик Малюгина» и «Конкур», прежде связанных с Кисловым, а позднее перешедших структурам Юнанова. По данным надзорного ведомства, ипподром в начале 2000-х выбыл из федеральной собственности с нарушениями, а имущество стоимостью около 2 млрд рублей было реализовано за 7,5 млн. Позднее, как установил суд, Кислов получил от продажи связанных с объектом структур 2,7 млрд рублей; эти средства, по версии прокуратуры, были переведены на счета в Турции и Казахстане, ещё около 900 млн рублей направили в «Синко».
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