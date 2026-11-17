Качественная скумбрия холодного копчения должна иметь ровный золотистый цвет, упругое мясо и приятный запах дыма. На какие признаки обратить внимание при покупке и когда от рыбы лучше отказаться, Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Качественная рыба имеет ровный золотистый оттенок. Допускается легкий янтарный тон. Насторожить должны темные пятна, следы подгорания или белый налет. Роскачество

При выборе скумбрии важно осмотреть кожу: она не должна быть пересушенной или иметь чрезмерный масляный блеск. Сама тушка должна оставаться целой, без разрывов, особенно в области брюшка. Если рыба липкая или покрыта слизью, покупать её не стоит.

Не менее важен запах. У хорошей скумбрии он выраженный, но приятный, с лёгкими дымными нотками. Кислый, резкий или химический аромат может указывать на нарушения при производстве. Проверить стоит и плотность мяса.

«При легком нажатии пальцем мясо должно пружинить и оставаться упругим. Если тушка слишком мягкая, расползается или, наоборот, напоминает «резину», это говорит о неправильной обработке или длительном хранении», — предупредили в Роскачестве.

Если скумбрия продаётся в вакуумной упаковке, необходимо проверить её герметичность. Внутри не должно быть пузырьков воздуха и подтёков жидкости. Также следует изучить срок годности и условия хранения, указанные производителем. В Роскачестве рекомендуют ориентироваться на срок не более 10–14 дней при температуре от 0 до +5 градусов, однако конкретные условия зависят от способа производства и упаковки.

Особое внимание специалисты советуют уделять составу. Предпочтительнее выбирать скумбрию без лишних ароматизаторов и консервантов. При этом более высокая жирность, по словам экспертов, делает рыбу вкуснее, особенно при холодном копчении.

«Идеальный состав: рыба, соль и древесный дым. Наличие консервантов или ароматизаторов снижает ценность продукта», — отметили в пресс-службе, посоветовав покупать такую продукцию в специализированных рыбных магазинах или у проверенных производителей.

Ранее Life.ru сообщал, что Роскачество обнаружило нарушения в консервах из скумбрии 15 торговых марок. Специалисты проверили продукцию 37 брендов и выявили недовес рыбы, несоответствия маркировке и нарушения требований к содержанию соли. При этом все исследованные образцы признали безопасными для здоровья.