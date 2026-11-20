Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex впервые с 4 сентября 2025 года опустилась ниже 3600 долларов за тройскую унцию. В ходе торгов 20 ноября декабрьские фьючерсы на драгоценный металл подешевели почти на 4%.

По состоянию на 02:38 мск золото потеряло 3,94% стоимости, опустившись до 3594,5 доллара за унцию. Уже через пять минут падение немного замедлилось: к 02:43 мск цена контракта восстановилась до 3600,6 доллара, что соответствовало снижению на 3,78%.

Экономисты дали анонс основных событий, которые повлияют на стоимость валют с 23 ноября. Почему ожидается укрепление рубля и каким станет курс доллара на следующей неделе — в материале Life.ru.