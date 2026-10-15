Золото с отрывом в сотые: Пригода выиграл спринт на Кубке мира в Астане

Российский пловец Кирилл Пригода завоевал золото на этапе Кубка мира в Астане. 30-летний спортсмен стал лучшим на дистанции 50 метров брассом.

Россиянин преодолел дистанцию за 25,77 секунды. Всего шесть сотых ему уступил китаец Цинь Хайян, показавший результат 25,83.

Бронзовую медаль завоевал нидерландец Каспар Корбо. Он финишировал за 25,87 секунды.

Пригода — двукратный чемпион мира и чемпион Европы. На чемпионатах мира на короткой воде россиянин восемь раз становился победителем, на европейских первенствах в 25-метровом бассейне — дважды.

Для Пригоды это уже третий подряд этап нынешнего Кубка мира, на котором он завоёвывает золото. В Баку россиянин выиграл 100 метров брассом с результатом 56,08 секунды, а также взял бронзу на дистанциях 50 и 200 метров. Через неделю в Ташкенте он вновь победил на стометровке, улучшив время до 55,98 секунды, а также завоевал серебро на 50 метрах и бронзу на 200-метровке.

Этап в Астане стал третьим и заключительным в серии Кубка мира — 2026 и завершится 17 октября.