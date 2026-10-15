Золото с отрывом в сотые: Пригода выиграл спринт на Кубке мира в Астане
Пловец Пригода выиграл этап Кубка мира в Астане на 50 м брассом
Российский пловец Кирилл Пригода завоевал золото на этапе Кубка мира в Астане. 30-летний спортсмен стал лучшим на дистанции 50 метров брассом.
Россиянин преодолел дистанцию за 25,77 секунды. Всего шесть сотых ему уступил китаец Цинь Хайян, показавший результат 25,83.
Бронзовую медаль завоевал нидерландец Каспар Корбо. Он финишировал за 25,87 секунды.
Пригода — двукратный чемпион мира и чемпион Европы. На чемпионатах мира на короткой воде россиянин восемь раз становился победителем, на европейских первенствах в 25-метровом бассейне — дважды.
Для Пригоды это уже третий подряд этап нынешнего Кубка мира, на котором он завоёвывает золото. В Баку россиянин выиграл 100 метров брассом с результатом 56,08 секунды, а также взял бронзу на дистанциях 50 и 200 метров. Через неделю в Ташкенте он вновь победил на стометровке, улучшив время до 55,98 секунды, а также завоевал серебро на 50 метрах и бронзу на 200-метровке.
По итогам этапа в Ташкенте сборная России заняла первое место в медальном зачёте. Сам Пригода после победы на 100 метрах признавался, что, несмотря на золото, остался недоволен техникой: россиянин отметил ошибки на поворотах и заявил, что на чемпионате мира их уже не простят.
Этап в Астане стал третьим и заключительным в серии Кубка мира — 2026 и завершится 17 октября.
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