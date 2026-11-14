Женская команда петербургского «Зенита» в четвёртый раз стала чемпионом России по футболу, обыграв красноярский «Енисей» со счётом 2:1 в заключительном туре Суперлиги. Победу, принёсшую клубу золотые медали, футболистки одержали на выезде.

Петербурженки обеспечили себе преимущество уже в первые десять минут встречи. На третьей минуте счёт открыла Живана Ступар, а на десятой Дарина Ишмухаметова удвоила отрыв. После перерыва Полина Долматова на 49-й минуте сократила разницу, однако спасти матч «Енисею» не удалось.

«Зенит» завершил чемпионат с 63 очками, вернув себе титул после годичного перерыва. Ранее команда трижды подряд становилась сильнейшей в стране — в 2022, 2023 и 2024 годах. По количеству чемпионств петербурженки сравнялись с «Рязанью-ВДВ» и самарским ЦСК ВВС. Рекорд принадлежит пермской «Звезде-2005», завоевавшей шесть титулов, а у воронежской «Энергии» и подмосковной «Россиянки» по пять побед.

Так, в 2024 году «Зенит» завоевал третье подряд чемпионство, обыграв ЦСКА со счётом 1:0 в решающем матче сезона. Тогда единственный гол забила Присцилла Шиншилла, а петербурженки завершили турнир с 68 очками. Армейская команда финишировала второй с 62 баллами, тогда как дебютировавший в Суперлиге «Спартак» набрал 50 и получил бронзовые медали.