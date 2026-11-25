Золото впервые с августа 2025 года подешевело ниже $3 500 за унцию
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Стоимость золота на бирже Comex опустилась ниже 3,5 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 29 августа 2025 года. Речь идёт о фьючерсе с поставкой в декабре 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 14:58 мск котировки снижались на 2,01% — до 3 490,4 доллара за тройскую унцию. Таким образом, стоимость драгоценного металла впервые за почти три месяца преодолела вниз отметку в 3,5 тысячи долларов.
Позднее падение немного замедлилось. К 15:03 мск декабрьский фьючерс торговался на уровне 3 493,9 доллара за унцию, теряя 1,91%.
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