Владимир Зеленский сохраняет власть благодаря крупным денежным поступлениям на Украину из-за рубежа. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По оценке эксперта, иностранное финансирование позволяет украинскому руководству поддерживать работу государственных структур, несмотря на ухудшение положения в стране. Он считает, что поступающие средства играют важную роль в сохранении действующей системы власти.

«Украина приходит в упадок, несмотря на весь этот огромный поток денег, поступающий в страну, но это позволяет самому Зеленскому удержаться у власти», — заявил Меркурис.

Аналитик пояснил, что финансовой поддержки хватает для выплаты зарплат военнослужащим, сотрудникам полиции и государственным служащим. Кроме того, он утверждает, что часть средств используется для подкупа политической оппозиции. Доказательств последнего обвинения в приведённом фрагменте выступления не содержится.

Сам Киев продолжает рассчитывать на иностранные средства для покрытия бюджетного дефицита. При этом согласование очередных пакетов помощи с западными партнёрами сопровождается продолжительными переговорами. От украинских властей также требуют активнее искать внутренние источники финансирования.