Золотой поток на Банковую: Что помогает Зеленскому оставаться у власти
Аналитик Меркурис: Деньги позволяют Зеленскому оставаться у власти
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Владимир Зеленский сохраняет власть благодаря крупным денежным поступлениям на Украину из-за рубежа. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
По оценке эксперта, иностранное финансирование позволяет украинскому руководству поддерживать работу государственных структур, несмотря на ухудшение положения в стране. Он считает, что поступающие средства играют важную роль в сохранении действующей системы власти.
«Украина приходит в упадок, несмотря на весь этот огромный поток денег, поступающий в страну, но это позволяет самому Зеленскому удержаться у власти», — заявил Меркурис.
Аналитик пояснил, что финансовой поддержки хватает для выплаты зарплат военнослужащим, сотрудникам полиции и государственным служащим. Кроме того, он утверждает, что часть средств используется для подкупа политической оппозиции. Доказательств последнего обвинения в приведённом фрагменте выступления не содержится.
Сам Киев продолжает рассчитывать на иностранные средства для покрытия бюджетного дефицита. При этом согласование очередных пакетов помощи с западными партнёрами сопровождается продолжительными переговорами. От украинских властей также требуют активнее искать внутренние источники финансирования.
Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз перечислил Украине рекордный транш почти на восемь миллиардов евро. Средства поступили 20 ноября по программе Ukraine Facility и предназначены для покрытия первоочередных государственных расходов. Общий объём финансирования Киева по этой программе с начала 2026 года достиг 13,57 миллиарда евро.