«Золотые унитазы» Зеленскому, разбитые — школам Берлина: В Германии возмутились расходами ЕС на Киев

В ФРГ раскритиковали очередное финансирование Украины со стороны Евросоюза и призвали вместо этого заняться ремонтом школьных туалетов в Берлине. Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен отреагировала в соцсети X на новый транш Киеву.

«Каждый четвёртый евро, который ЕС направляет Киеву, поступает от немецких налогоплательщиков — и, среди прочего, идёт на золотые унитазы олигархов! Мы говорим: хватит! Начните лучше ремонтировать обветшавшие школьные туалеты в Берлине», — написала она.

Поводом стало решение Еврокомиссии перечислить €3,3 млрд на закупку оборонной продукции, включая ракеты и беспилотники. Эта сумма выделяется в рамках программы Ukraine Support Loan общим объёмом €90 млрд.

Напомним, ранее данное решение подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Кроме того, Еврокомиссия готова задействовать оставшиеся средства инициативы SAFE для запуска новых совместных оборонных проектов с Киевом. Фон дер Ляйен также отметила, что с начала года Евросоюз уже направил Украине около €15 млрд, а дальнейшее финансирование будет увязано с проведением Киевом ряда реформ.