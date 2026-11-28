Зона гостеприимства: Идущие пешком во Владивосток супруги оказались в колонии
Идущие пешком из Москвы во Владивосток супруги остановились на ночлег в ИК
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Пешее путешествие из Москвы во Владивосток привело супругов Павла Шабалина и Тамару Погосян в исправительную колонию в Еврейской автономной области. Впрочем, оказались они там совершенно добровольно — путешественникам устроили экскурсию и предложили остаться на ночлег. Об этом они рассказали в своих соцсетях.
Идущие пешком во Владивосток супруги заночуют в колонии. Видео © Telegram / Пешком через Россию | Москва -> Владивосток
На 314-й день своего похода супруги добрались до села Будукан, где расположена исправительная колония № 10. Ещё в октябре начальник учреждения самостоятельно связался с парой и пригласил её в гости. Путешественники приняли предложение и теперь проведут ночь в необычном месте.
Свой масштабный поход Павел и Тамара начали 19 января, отправившись с Красной площади. За это время супруги преодолели более 8691 километра, а до конечной точки маршрута им осталось пройти около 997 километров. Добраться до Хабаровска они рассчитывают в следующие выходные.
Напомним, 24 октября путешественники добрались до Амурской области, преодолев более 7,5 тысячи километров. До этого супруги провели 39 дней в Забайкальском крае, где успели познакомиться с местными жителями и достопримечательностями. Только за один день пара прошла 50 километров.