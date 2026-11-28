Пешее путешествие из Москвы во Владивосток привело супругов Павла Шабалина и Тамару Погосян в исправительную колонию в Еврейской автономной области. Впрочем, оказались они там совершенно добровольно — путешественникам устроили экскурсию и предложили остаться на ночлег. Об этом они рассказали в своих соцсетях.

Идущие пешком во Владивосток супруги заночуют в колонии. Видео © Telegram / Пешком через Россию | Москва -> Владивосток

На 314-й день своего похода супруги добрались до села Будукан, где расположена исправительная колония № 10. Ещё в октябре начальник учреждения самостоятельно связался с парой и пригласил её в гости. Путешественники приняли предложение и теперь проведут ночь в необычном месте.

Свой масштабный поход Павел и Тамара начали 19 января, отправившись с Красной площади. За это время супруги преодолели более 8691 километра, а до конечной точки маршрута им осталось пройти около 997 километров. Добраться до Хабаровска они рассчитывают в следующие выходные.