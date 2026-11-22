Европейско-японский космический аппарат BepiColombo спустя восемь лет путешествия достиг Меркурия и вышел на орбиту ближайшей к Солнцу планеты. За время полёта зонд преодолел около 10 миллиардов километров, сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

Аппарат был запущен 20 октября 2018 года в рамках совместной миссии ESA и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Выход на орбиту Меркурия состоялся 21 ноября 2026 года после сложного многолетнего перелёта через внутреннюю часть Солнечной системы.

BepiColombo состоит из двух исследовательских аппаратов — европейского Mercury Planetary Orbiter и японского Mio. Их разделение запланировано на 9–10 декабря, после чего каждый продолжит подготовку к изучению планеты на собственной орбите.

Учёные рассчитывают получить новые сведения о химическом составе и внутреннем строении Меркурия, а также выяснить, как он сформировался. Отдельное внимание исследователи уделят возможным запасам водяного льда, которые могут сохраняться в постоянно затенённых областях полюсов.

Начало полноценной научной программы намечено на апрель 2027 года. Собранные данные помогут лучше понять историю Меркурия и процессы, происходившие на ранних этапах формирования Солнечной системы.