Британский рентгеновский прибор MIXS, установленный на межпланетной станции BepiColombo, впервые получил изображение астрономического объекта после восьми лет полёта. Первой целью для наблюдений стала Крабовидная туманность, расположенная в 6,5 тыс. световых лет от Земли. Об успешной проверке оборудования сообщила пресс-служба Лестерского университета.

Калибровочные измерения провели 11 и 12 сентября, после отделения транспортного модуля от научных аппаратов миссии. За 39 часов наблюдений BepiColombo выполнила 55 манёвров разворота, необходимых для работы телескопа. Крабовидную туманность выбрали из-за её яркого рентгеновского излучения и хорошей изученности. Полученные данные позволили учёным оценить угловое разрешение MIXS — способность прибора различать мелкие детали. По этому показателю он немного превзошёл результаты лабораторных испытаний 2015 года.

Проверка также показала, что за восемь лет в космосе детектор не получил радиационных повреждений. Исследователи не обнаружили помех от постороннего оптического света, а влияние галактических космических лучей научились учитывать при обработке данных. Руководитель научной группы MIXS, профессор Эмма Банс отметила, что прибор хорошо перенёс длительный перелёт. При этом специалисты продолжают изучать некоторые особенности его работы и рассчитывают провести дополнительную настройку во время ввода оборудования в эксплуатацию у Меркурия.

MIXS разработал международный консорциум под руководством Лестерского университета. Его основная задача — исследовать химический состав поверхности Меркурия по рентгеновскому излучению, возникающему при воздействии солнечных лучей на горные породы. На основе этих измерений учёные рассчитывают создать глобальную карту элементного состава планеты.

Выход BepiColombo на орбиту Меркурия запланирован на 21 ноября 2026 года. После разделения аппаратов MPO и Mio в декабре 2026 года миссия должна перейти к научной работе в апреле 2027-го.