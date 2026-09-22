Зонты не помогут: Москву накроют дождь, гроза и ветер до 15 м/с

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ожидаемых дождей, грозы и усиления ветра. Непогода ожидается во вторник с 15:00 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«В период с 15.00 до 22.00 22 сентября в Москве ожидаются дождь, гроза, в дневные и вечерние часы при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в прогнозе ведомства.

Жителей и гостей столицы призвали соблюдать осторожность во время непогоды. Спасатели рекомендовали автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам посоветовали не укрываться под деревьями и не находиться рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями. Автомобилистам также рекомендовали не парковать машины возле деревьев. При возникновении чрезвычайных ситуаций москвичей призвали обращаться по телефонам 101 или 112.

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