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Опубликовано 16 сентября, 11:52

«Зовут нас отсталыми»: Захарова утёрла нос Британии с «нулевой» ракетной программой

Захарова напомнила о «нулевой» ракетной программе Британии и сорвала овации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Великобритании никогда не будет собственной ракетной программы, после чего зал встретил её слова аплодисментами.

Дипломат выступала на панельной дискуссии «Образ России в мировом информпространстве» в рамках международного фестиваля молодёжи. Говоря о достижениях СССР и России в науке и космонавтике. Она обратила внимание, что в мире есть такие страны, которые любят дискутировать об отсталости РФ, хотя сами в ракетной сфере не добиваются успехов.

«Или нас (отсталыми) называют те, у которых своих-то ракетных программ никогда не было и передайте привет Лондону никогда не будет», — сказала Захарова.

Реплика о Великобритании вызвала аплодисменты участников встречи.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Великобритании вызвало переполох резкое предупреждение Захаровой в адрес Лондона. Тогда её заявление касалось возможных последствий использования британского оружия против России.

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Владимир Озеров
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