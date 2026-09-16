«Зовут нас отсталыми»: Захарова утёрла нос Британии с «нулевой» ракетной программой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Великобритании никогда не будет собственной ракетной программы, после чего зал встретил её слова аплодисментами.

Дипломат выступала на панельной дискуссии «Образ России в мировом информпространстве» в рамках международного фестиваля молодёжи. Говоря о достижениях СССР и России в науке и космонавтике. Она обратила внимание, что в мире есть такие страны, которые любят дискутировать об отсталости РФ, хотя сами в ракетной сфере не добиваются успехов.

«Или нас (отсталыми) называют те, у которых своих-то ракетных программ никогда не было и — передайте привет Лондону — никогда не будет», — сказала Захарова.

Реплика о Великобритании вызвала аплодисменты участников встречи.

Ранее Life.ru сообщал, что в Великобритании вызвало переполох резкое предупреждение Захаровой в адрес Лондона. Тогда её заявление касалось возможных последствий использования британского оружия против России.