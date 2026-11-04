В Москве зрителей спектакля «Человек из Подольска» попросили покинуть зал за считаные минуты до начала представления, пригрозив вызвать полицию. Показ в Театре.doc сорвался из-за денежного конфликта между режиссёром Игорем Стамом и руководством площадки. О произошедшем сообщила «База» со ссылкой на участников разбирательства.

Инцидент произошёл 3 ноября на площадке «Анова документальная сцена». Среди пришедших на постановку оказалась актриса Александра Ребенок. По её словам, об отмене зрители узнали непосредственно перед началом спектакля. Вместо представления организаторы потребовали освободить помещение, предупредив, что в противном случае обратятся в полицию.

Причиной конфликта стали разногласия по поводу распределения выручки. Режиссёр Игорь Стам добивался увеличения гонораров артистов вдвое и сокращения доли билетных сборов, которую оставляет себе театральная площадка. По версии постановщика, руководство театра пыталось договориться с актёрами в обход него. Стам также заявил, что артистам якобы предлагали деньги за отказ от участия в спектакле.

Заместитель директора Театра.doc Виктория Холодова представила другую версию произошедшего. По её словам, именно режиссёр угрожал сорвать представление, требуя существенного пересмотра финансовых договорённостей.

Холодова также не согласилась с рассказом о неожиданной отмене. Она заверила, что покупателей билетов заранее предупредили и вернули им деньги. В зале, по её словам, остались люди, не получившие уведомления, а также зрители, которым билеты достались в подарок. Следующие показы «Человека из Подольска» запланированы на 11, 21 и 28 ноября. При этом судьба предстоящих представлений на фоне конфликта остаётся под вопросом.

Постановка идёт с 2017 года и основана на дебютной пьесе драматурга Дмитрия Данилова. Над спектаклем работали основатель Театра.doc Михаил Угаров и режиссёр Игорь Стам. В центре сюжета — молодой человек, которого без объяснения причин задерживают полицейские и подвергают необычному допросу. В 2018 году Данилов получил за пьесу национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа драматурга».

Финансовые разногласия между артистами и театрами уже становились причиной публичных скандалов. Так, ранее певица и телеведущая Ольга Бузова обвинила руководство МХАТ имени Горького в невыплате гонорара в размере 500 тысяч рублей за участие в спектакле «Чудесный грузин». По словам артистки, представители учреждения перестали выходить с ней на связь, поэтому она собиралась решать вопрос с помощью адвоката.