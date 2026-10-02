«Зрители кончили аплодировать»: Захарова высмеяла слова Макрона о проблемах Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о снижении конкурентоспособности европейской экономики.

Дипломат обратила внимание на выступление французского лидера на экономическом форуме в Мадриде. Фрагмент его речи Захарова сопроводила шутливым заголовком «Как провёл этим летом», отсылающим к традиционной теме школьного сочинения.

В своей речи Макрон признал, что российский газ долгое время был одним из ключевых факторов конкурентоспособности европейской промышленности. При этом, по словам французского президента, Европа сама отказалась от его использования.

«Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», — процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» в своём Telegram-канале.

Напомним, на форуме в Испании Макрон заявил, что особенно сильно доступные энергоресурсы были важны для промышленности Центральной Европы. Именно этот производственный сектор, отметил он, оказывал существенное влияние и на другие части европейской экономики.