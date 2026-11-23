Более 12 тысяч человек экстренно эвакуировали с концерта американского рэпера Don Toliver в Манчестере после появления в толпе неизвестного вещества. Зрители начали задыхаться от кашля, жаловаться на раздражение глаз и покидать зал. Медики оказали помощь более чем 50 посетителям, одного человека доставили в больницу, сообщает Sky News.

В Манчестере с концерта рэпера эвакуировали более 12 тысяч зрителей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sydneywilliams24

Инцидент произошёл вечером 22 ноября на Co-op Live — крупнейшей крытой концертной арене Великобритании. По словам очевидцев, примерно через 30–40 минут после начала выступления люди почувствовали резкий неприятный запах. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как поклонники музыканта кашляют, прикрывают лица руками и спешат покинуть помещение.

Выступление пришлось остановить. Рэпер ушёл со сцены, в зале включили освещение, а сотрудники службы безопасности начали выводить посетителей. Один из зрителей рассказал, что в коридорах началась суматоха: повсюду находились медики, некоторые люди передвигались в инвалидных креслах, другим подавали кислород.

Около 22:00 на место прибыли экстренные службы. Специалисты скорой помощи зафиксировали у части посетителей проблемы с дыханием и раздражение глаз. Для безопасности людей также провели профилактическую дезактивацию возможного загрязнения. Всем, кто почувствовал недомогание уже после возвращения домой, рекомендовали обратиться за медицинской помощью.

Первоначально правоохранители предположили, что в толпе могли распылить слезоточивый газ. Однако позднее полиция Большого Манчестера уточнила, что речь идёт о пока не установленном веществе. Причины произошедшего выясняются, сведений о задержании подозреваемых пока нет.

Администрация Co-op Live заявила о сотрудничестве с правоохранителями. Представители площадки пообещали разобраться в обстоятельствах инцидента и принять необходимые меры. Приоритетом организаторы назвали безопасность посетителей.

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