Посетительница лекции психолога Михаила Лабковского в центре Москвы потеряла сознание прямо во время выступления. Девушке стало плохо, когда специалист рассказывал о психологическом насилии и преследовании в отношениях, сообщает Telegram-канал SHOT.

Зрительнице стало плохо на лекции психолога Михаила Лабковского. Фото © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл вечером 27 ноября на лекции «Мне можно!», которая собрала около 500 человек. По словам очевидцев, в помещении было довольно душно. Примерно в середине выступления, когда Лабковский затронул тему абьюза и сталкинга, одной из зрительниц в возрасте около 30 лет внезапно стало плохо. Девушка упала в обморок.

Из-за случившегося выступление пришлось прервать на 20 минут. Зрительнице оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой. Медики доставили девушку в больницу, после чего психолог вернулся к общению с аудиторией.