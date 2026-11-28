Зрительница упала в обморок на лекции психолога Лабковского об абьюзе
Михаил Лабковский. Обложка © labkovskiy.com
Посетительница лекции психолога Михаила Лабковского в центре Москвы потеряла сознание прямо во время выступления. Девушке стало плохо, когда специалист рассказывал о психологическом насилии и преследовании в отношениях, сообщает Telegram-канал SHOT.
Зрительнице стало плохо на лекции психолога Михаила Лабковского. Фото © Telegram / SHOT
Инцидент произошёл вечером 27 ноября на лекции «Мне можно!», которая собрала около 500 человек. По словам очевидцев, в помещении было довольно душно. Примерно в середине выступления, когда Лабковский затронул тему абьюза и сталкинга, одной из зрительниц в возрасте около 30 лет внезапно стало плохо. Девушка упала в обморок.
Из-за случившегося выступление пришлось прервать на 20 минут. Зрительнице оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой. Медики доставили девушку в больницу, после чего психолог вернулся к общению с аудиторией.
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