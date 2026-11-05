Московские ветеринары повторно прооперировали хомяка по кличке Тишка, у которого верхний резец во второй раз пророс сквозь щёку. На этот раз врачам пришлось полностью удалить проблемный зуб, сообщили в ГБУ «Мосветобъединение».

У питомца обнаружили аномалию роста верхнего резца: зуб был направлен вверх и не стачивался естественным образом. Из-за этого он продолжал увеличиваться и травмировал мягкие ткани.

Четыре месяца назад Тишке уже помогали специалисты Тушинской ветеринарной клиники. Тогда врачи укоротили проросший сквозь щёку резец, а также извлекли скопившуюся пищу из защёчного мешка.

После первой операции зуб необходимо было регулярно корректировать, однако владельцы не уследили за его ростом. В результате ситуация повторилась, и ветеринары решили удалить резец полностью, чтобы избавить хомяка от постоянной боли.

Вмешательство проводили под специальным газовым наркозом. После операции маленького пациента вывели из анестезии в кислородном боксе. Тишка благополучно перенёс процедуру и вернулся домой без боли и проблем с питанием.

В «Мосветобъединении» напомнили, что лечением грызунов и зайцеобразных занимаются ветеринарные специалисты-ратологи. Такие врачи принимают в нескольких государственных клиниках Москвы, а записаться к ним можно круглосуточно через контакт-центр столичной госветслужбы.