Зубы и волосы внутри кисты: Гинеколог объяснил странные находки хирургов

Зубы внутри тератомы — редкая, но не исключительная находка, рассказал акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе, комментируя случай москвички, у которой в кисте яичника обнаружили фрагмент челюсти с зубами. По его словам, такие образования возникают из зародышевых клеток ещё при развитии эмбриона.

Обычно внутри находят жир и волосы, однако содержимое может включать практически любую ткань человеческого организма. Именно из зародышевых клеток формируются все эти ткани, пояснил врач в беседе с 360.ru.

Ранее московские хирурги удалили тератому с фрагментом челюсти и зубами из яичника 25-летней пациентки. Образование размером девять сантиметров оказалось доброкачественным.