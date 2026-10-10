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Опубликовано 10 октября, 16:47

Зубы и волосы внутри кисты: Гинеколог объяснил странные находки хирургов

Гинеколог Лордкипанидзе: Зубы в кистах — редкое, но не уникальное явление

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зубы внутри тератомы — редкая, но не исключительная находка, рассказал акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе, комментируя случай москвички, у которой в кисте яичника обнаружили фрагмент челюсти с зубами. По его словам, такие образования возникают из зародышевых клеток ещё при развитии эмбриона.

Обычно внутри находят жир и волосы, однако содержимое может включать практически любую ткань человеческого организма. Именно из зародышевых клеток формируются все эти ткани, пояснил врач в беседе с 360.ru.

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Ранее московские хирурги удалили тератому с фрагментом челюсти и зубами из яичника 25-летней пациентки. Образование размером девять сантиметров оказалось доброкачественным.

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Борис Эльфанд
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