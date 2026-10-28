Зубы в обмен на шайбу: Хьюз снова отличился после удара клюшкой по лицу

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз вновь лишился зубов после удара клюшкой по лицу во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз». Несмотря на травму, 25-летний американец вернулся на лёд и помог своей команде одержать победу со счётом 5:1, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Инцидент произошёл в середине первого периода. Форвард «Далласа» Джастин Хрыковян потерял равновесие после столкновения с Йеспером Браттом, и его клюшка случайно попала Хьюзу в лицо.

Пострадавший хоккеист отправился в раздевалку, где ему оказали медицинскую помощь. На второй период американец вышел уже в шлеме с полной защитой лица.

Травма не помешала Хьюзу продолжить результативную игру. В третьем периоде он забросил пятую шайбу «Нью-Джерси», установив окончательный счёт встречи. Кроме того, нападающий записал на свой счёт голевую передачу.

Любопытно, что похожий эпизод произошёл с Хьюзом в феврале 2026 года во время финала Олимпийских игр в Милане. В третьем периоде матча против Канады форвард сборной США получил клюшкой по лицу от Сэма Беннетта и потерял два передних зуба.

Тогда американец не только вернулся на площадку, но и стал главным героем встречи. На второй минуте овертайма Хьюз забросил победную шайбу и принёс сборной США олимпийское золото впервые за 46 лет. Матч завершился со счётом 2:1.