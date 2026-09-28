Зумерам — для настроения, бумерам — за достижения: Почему россиянки покупают себе украшения

Традиция получать ювелирные изделия исключительно в подарок постепенно уходит в прошлое. Зумеры стали первым поколением, которое чаще покупает себе драгоценности самостоятельно (49,5%), чем получает их в дар (23%), а почти 64% представителей этого поколения считают нормой, когда женщина сама приобретает себе украшения, в том числе дорогие. При этом среди старших поколений около трети респондентов никогда не покупали ювелирные изделия лично для себя, а почти половина по-прежнему чаще получает их в дар. Это следует из исследования ювелирной сети Sunlight, в котором приняли участие более 1200 респондентов старше 18 лет по всей стране. Результаты оказались в распоряжении Life.ru.

Поколенческий разрыв проявляется и в частоте покупок. Большинство зумеров (55%) балуют себя ювелирными изделиями несколько раз в год, а ещё четверть — раз в 1–3 месяца. В то же время среди старшего поколения около трети респондентов (29% бумеров и 35% поколения X) признались, что вообще никогда не покупают украшения лично себе.

Лидером среди украшений, которые россияне покупают себе сами, стали браслеты — их назвали около 21% опрошенных. В тройку самых популярных категорий также вошли подвески и кулоны (17%), а замыкают список любимых покупок «для себя» кольца (16,7%) и серьги (15,5%).

Главным поводом для ювелирного шопинга по-прежнему остаётся день рождения или другой значимый праздник (13,6%). Однако классические поводы всё чаще вытесняются спонтанными желаниями: 13,4% респондентов идут в ювелирный магазин просто для того, чтобы обновить образ, 12% покупают украшения вообще без повода, а 11% — совершают покупку просто потому, что увидели красивое изделие.

Разница поколений ярко проявляется и в отношении к покупкам. Несмотря на то что молодые люди приобретают украшения чаще, они редко привязывают это к достижениям: 51% зумеров не воспринимают такие покупки как награду. А вот среди бумеров покупка несёт сильный эмоциональный заряд: представители старшего поколения чаще других (21,5%) покупают украшения осознанно — чтобы вознаградить себя за личные успехи или поддержать после пережитого сложного периода.

Отличается у поколений и бюджет на ювелирные покупки. Более половины зумеров готовы потратить на них от 5 до 10 тысяч рублей. Миллениалы чаще других готовы выделить на себя от 10 до 20 тысяч рублей (31%). Самыми щедрыми по отношению к себе оказались бумеры: почти 16% из них готовы потратить на личную ювелирную покупку более 20 тысяч рублей.

Отношение к ювелирному шопингу заметно различается в зависимости от региона. Чаще других ювелирные изделия самостоятельно приобретают жители Ростова-на-Дону, Омска, Нижнего Новгорода и Челябинска — в этих городах доля покупок превышает 42%. При этом самыми независимыми оказались женщины из Санкт-Петербурга, Уфы и Ростова-на-Дону: более половины из них считают нормой оплачивать украшения из собственного бюджета.

В Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре почти половина респондентов по-прежнему чаще получают драгоценности от близких. А в Краснодаре зафиксирована самая высокая доля опрошенных (29%), которые не покупают себе украшения.

По размеру бюджета на личные покупки в регионах лидируют Уфа, Санкт-Петербург и Краснодар. Потратить на ювелирное изделие свыше 10 тысяч рублей готовы 45% уфимцев, 39% петербуржцев и 37% краснодарцев соответственно.

Отношение к ювелирному шопингу заметно различается в зависимости от региона. Фото © Life.ru

Примечательно, что украшения остаются важной частью радости и заботы о себе даже в периоды экономии. При необходимости сократить расходы 20% россиян полностью отказываются от приятных мелочей. Однако 12% опрошенных признались, что даже в режиме экономии всё равно готовы тратить деньги на украшения для себя, уступая в приоритетах лишь небольшим гастрономическим радостям (кофе и десертам), косметике и товарам для дома.

Покупка украшений для себя постепенно становится не просто шопингом, а новой формой независимости и самовыражения. Если для молодых россиян это уже привычная часть повседневности, то для старших поколений — значимый жест, способный зафиксировать личную победу или важное жизненное событие.

Тем временем в 16 крупнейших городах России за год закрылось 4,5% ювелирных магазинов и мастерских, а их общее количество снизилось до 7,9 тысячи. Рынок покидают преимущественно небольшие игроки. В частности, прекратил работу ряд салонов PanClub, ранее известных под брендом Pandora, а Viva La Vika постепенно сворачивает свою сеть. Крупные компании, напротив, продолжают расширять присутствие. При этом покупатели всё чаще выбирают интернет вместо привычных салонов.