Зумершу из Москвы с застрявшей анальной пробкой пришлось спасать хирургам
В Москве 20-летнюю девушку госпитализировали с застрявшей секс-игрушкой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Москве 20-летнюю девушку экстренно госпитализировали после неудачного интимного эксперимента с анальной пробкой. Секс-игрушка застряла в прямой кишке, а попытки самостоятельно извлечь её привели к травмам и сильной боли. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пациентку доставили на скорой помощи в больницу в районе Ростокино около часа ночи. К тому моменту девушка испытывала сильные боли, а застрявший предмет препятствовал нормальной работе кишечника. Сначала москвичка пыталась избавиться от инородного тела естественным путём, но безуспешно. Затем она решила воспользоваться пинцетом, однако в результате лишь протолкнула игрушку глубже и повредила слизистую оболочку.
Когда боль стала невыносимой, девушка самостоятельно вызвала экстренные службы. Прибывшие медики не смогли обнаружить и извлечь предмет на месте, поэтому приняли решение о срочной госпитализации. В стационаре пациенткой занялись хирурги. Врачам удалось оказать ей необходимую помощь и устранить опасное состояние.
Сама девушка не стала подробно рассказывать об обстоятельствах происшествия.
Ранее Life.ru сообщал о молодом петербуржце, который неделю проходил с лампочкой в прямой кишке и попал на операцию. Мужчина несколько дней откладывал обращение к врачам, несмотря на застрявший предмет, пока не столкнулся с сильными болями. Проктолог Марьяна Абрицова предупредила, что подобные ситуации могут привести к воспалению, некрозу и прободению кишечника, а самостоятельные попытки извлечения способны усугубить повреждения.