В Москве 20-летнюю девушку экстренно госпитализировали после неудачного интимного эксперимента с анальной пробкой. Секс-игрушка застряла в прямой кишке, а попытки самостоятельно извлечь её привели к травмам и сильной боли. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пациентку доставили на скорой помощи в больницу в районе Ростокино около часа ночи. К тому моменту девушка испытывала сильные боли, а застрявший предмет препятствовал нормальной работе кишечника. Сначала москвичка пыталась избавиться от инородного тела естественным путём, но безуспешно. Затем она решила воспользоваться пинцетом, однако в результате лишь протолкнула игрушку глубже и повредила слизистую оболочку.

Когда боль стала невыносимой, девушка самостоятельно вызвала экстренные службы. Прибывшие медики не смогли обнаружить и извлечь предмет на месте, поэтому приняли решение о срочной госпитализации. В стационаре пациенткой занялись хирурги. Врачам удалось оказать ей необходимую помощь и устранить опасное состояние.

Сама девушка не стала подробно рассказывать об обстоятельствах происшествия.