Смартфон iPhone 5C, выпущенный ещё в 2013 году, неожиданно стал популярным среди поколения Z. Молодёжь заинтересовалась устаревшим устройством ради фотографий с эффектом ретрокамеры. За год количество поисковых запросов «купить iPhone 5C» выросло на 40 500%, сообщает TechRadar со ссылкой на данные сервиса Compare and Recycle.

Интерес к камере устройства тоже резко увеличился. Запросы «iPhone 5C camera» стали встречаться на 1815% чаще, а упоминания самой модели в поиске выросли на 264%.

Причина неожиданного возвращения смартфона — мода на эстетику Y2K, вдохновлённую концом 1990-х и началом 2000-х годов. Молодые пользователи всё чаще предпочитают несовершенные снимки старых цифровых камер идеально обработанным фотографиям современных флагманов.

iPhone 5C оснащён основной камерой на восемь мегапикселей. По сегодняшним меркам её возможности скромны, однако именно характер изображения и привлекает любителей ретрофотографии. Вместо дорогой современной техники они ищут устройства, способные передать атмосферу старых снимков.

Впрочем, эксперты предупреждают об опасности использования таких смартфонов. Последняя поддерживаемая iPhone 5C операционная система — iOS 10.3.3, выпущенная в 2017 году. Устройство давно не получает обновлений безопасности, поэтому личные данные пользователей могут оказаться под угрозой.

Директор по продуктам Compare and Recycle Ли Эллиотт рекомендует использовать старый iPhone исключительно как фотоаппарат. Для этого лучше включить авиарежим, извлечь SIM-карту, не входить в основной Apple ID и переносить фотографии на компьютер по кабелю.