Отпуск может обернуться неожиданным снижением дохода, особенно если недавно вырос оклад или часть заработка зависит от премий. Причины финансовых потерь объяснила РИАМО главный бухгалтер Жанна Бацкова.

По словам специалиста, некоторые молодые сотрудники опасаются брать отпуск, поскольку рассчитывают получить после отдыха значительно меньше привычной зарплаты. Однако разница в выплатах далеко не всегда свидетельствует об ошибке работодателя.

Главная причина заключается в разных правилах расчёта. При фиксированном окладе зарплата зависит от количества отработанных дней, тогда как отпускные начисляются за календарные дни отдыха исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев.

В результате стоимость одного рабочего дня меняется от месяца к месяцу. Чем меньше в календаре рабочих дней, тем дороже каждый из них при неизменном окладе. А средний дневной заработок, используемый для расчёта отпускных, определяется отдельно.

Например, при зарплате 100 тысяч рублей и 15 рабочих днях в январе 2026 года один рабочий день стоит примерно 6,7 тысячи рублей. Если средний дневной заработок для отпускных составляет около 3,4 тысячи, замена рабочих дней отпуском может заметно уменьшить общий доход за месяц.

Бацкова выделила ещё две ситуации, когда отдых оказывается финансово невыгодным. Первая — недавнее повышение зарплаты, поскольку средний заработок рассчитывается с учётом доходов за предыдущий год, когда оклад мог быть меньше. Вторая — зависимость выплат от премий за продажи, выполнения KPI или фактически отработанного времени.

По словам бухгалтера, с финансовой точки зрения в 2026 году выгоднее выбирать июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. В этих месяцах больше рабочих дней, поэтому отпуск обычно меньше влияет на общую сумму дохода.

Есть и способ увеличить непосредственно отпускные выплаты. Для этого можно включить в период отдыха обычные субботы и воскресенья. Например, оформив девять календарных дней отпуска, сотрудник получит оплату за все девять, хотя при стандартной пятидневке пропустит только пять рабочих дней.

Однако такой вариант расходует больше дней ежегодного отпуска. Кроме того, нерабочие праздничные дни, в отличие от обычных выходных, в число календарных дней отпуска не включаются и отпускными не оплачиваются.

Специалист подчеркнула, что уменьшение выплат после отдыха само по себе не означает нарушения трудового законодательства. Если работодатель правильно рассчитал средний заработок и оплатил все положенные дни, разница объясняется особенностями действующей системы начислений.