Звание «Мать-героиня» за месяц получили две жительницы Брянщины, воспитавшие по 11 детей

Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание «Мать-героиня» жительнице Брянской области Светлане Бараниченко, которая вместе с супругом воспитала 11 детей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

О награждении рассказал губернатор региона Егор Ковальчук. По его словам, Светлана Васильевна и её муж Виталий Леонидович 8 октября отметили 32-ю годовщину свадьбы.

«Высокого звания «Мать-героиня» удостоена Светлана Васильевна… 8 октября вместе с мужем Виталием Леонидовичем они отметили 32 года супружеской жизни. Супруги Бараниченко воспитали и продолжают воспитывать 11 детей. У двоих из них уже свои многодетные семьи», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Заслуги многодетной матери уже отмечали на региональном уровне. В 2014 году Светлана Бараниченко получила почётный знак Брянской области «Материнская слава». Ковальчук поздравил семью с новой наградой и пожелал ей мира, добра и благополучия.

В октябре звание «Мать-героиня» также было присвоено ещё одной жительнице Брянской области Валентине Воснятиной, воспитавшей 11 детей и 50 внуков, соответствующий указ за подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.

Валентина Ивановна проживает в городе Сельцо, члены её семьи занимаются волонтёрской деятельностью, духовно-просветительской работой, сбором и транспортировкой гуманитарной помощи, сообщали в департаменте социальной политики и занятости населения Брянской области.

«В этом году супруги Воснятины отметили 53 года совместной жизни. Сегодня их радуют уже 50 внуков», — подчеркнули местные власти.

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