Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 11:39

«Зверев сейчас настоящий монстр»: Чесноков рассказал, сможет ли Хачанов выйти в финал US Open

Чесноков невысоко оценил шансы Хачанова в полуфинале US Open со Зверевым

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Россиянину Карену Хачанову будет крайне тяжело победить немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата США. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

«Я не знаю, что должен сделать Карен, чтобы победить. Зверев сейчас настоящий монстр, он находится в очень хорошей форме, пройти его будет очень тяжело», — сказал Чесноков.

При этом бывший теннисист высоко оценил выступление россиянина на турнире. Он назвал его игру потрясающей и не исключил, что Хачанов может «что-то выдать» в дальнейшем.

Продолжает защиту титула: Соболенко вышла в финал US Open – 2026
Продолжает защиту титула: Соболенко вышла в финал US Open – 2026

Напомним, российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата США после досрочного завершения матча с бельгийцем Александром Блоксом. Четвертьфинальная встреча прошла на кортах Нью-Йорка и закончилась отказом соперника продолжать игру. За место в финале Хачанов сразится со Зверевым. Встреча должна начаться сегодня вечером.

Больше новостей о соревнованиях, спортсменах и главных матчах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Карен Хачанов
  • Теннис
  • Александр Зверев (теннисист)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar