«Зверев сейчас настоящий монстр»: Чесноков рассказал, сможет ли Хачанов выйти в финал US Open

Россиянину Карену Хачанову будет крайне тяжело победить немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата США. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

«Я не знаю, что должен сделать Карен, чтобы победить. Зверев сейчас настоящий монстр, он находится в очень хорошей форме, пройти его будет очень тяжело», — сказал Чесноков.

При этом бывший теннисист высоко оценил выступление россиянина на турнире. Он назвал его игру потрясающей и не исключил, что Хачанов может «что-то выдать» в дальнейшем.

Напомним, российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата США после досрочного завершения матча с бельгийцем Александром Блоксом. Четвертьфинальная встреча прошла на кортах Нью-Йорка и закончилась отказом соперника продолжать игру. За место в финале Хачанов сразится со Зверевым. Встреча должна начаться сегодня вечером.