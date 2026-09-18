Звезда BLACKPINK Лиса извинилась за расистское оскорбление в юношеском видео

Участница K-pop-группы BLACKPINK Лалиса Манобан публично извинилась после того, как в сети вновь всплыло старое видео, где участницы коллектива используют расистское оскорбление. 29-летняя певица прокомментировала скандал в интервью изданию Variety на премьере документального фильма «Always Lalisa», рассказывающего о её пути к славе.

Новая лента затрагивает скандальный ролик, записанный ещё в те времена, когда девушки были юными трейни корейского лейбла YG Entertainment. На кадрах участницы BLACKPINK, будучи подростками, рэпуют под трек, содержащий N-слово — термин, считающийся недопустимым в западной культуре. Впервые видео утекло в сеть в 2025 году накануне сольного выступления Лисы на фестивале Coachella и с тех пор периодически становится предметом общественных споров.

«Мне действительно нужно извиниться. Честно говоря, я тайка и выросла в Таиланде. Там нет никакого образования на этот счёт, поэтому в тот момент я просто не знала», — призналась звезда в разговоре с журналистами.

Лиса подчеркнула, что с тех пор полностью пересмотрела своё отношение к произошедшему: «Теперь я узнала и получила образование на этот счёт, и я бы никогда [не сделала этого снова]. Это недопустимо. Серьёзно».

Документальный фильм «Always Lalisa» также показывает, как скандал повлиял на эмоциональное состояние певицы перед её выступлением на фестивале в Индио, штат Калифорния. Это шоу стало важной вехой в сольной карьере артистки, однако оказалось омрачено резонансом вокруг старой записи.

Ранее Life.ru писал, что певица Sabi попала в ДТП с самокатчицей в Москве. Артистка рассказала, что столкновение произошло при выезде со двора: избежать удара не удалось, однако вместо конфликта она решила поддержать девушку. После аварии Sabi заявила, что сама займётся ремонтом автомобиля, а участницу происшествия попросила не переживать.