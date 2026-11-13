Актёр Даниил Вахрушев («Физрук», «Король и Шут», «Закон каменных джунглей») поделился новостью о скором пополнении в семье. Актёр впервые станет отцом — ребёнка ждёт его возлюбленная Елизавета Ефремова. Об этом он сам написал в личном блоге в сети.

Даниил Вахрушев впервые станет отцом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / daniilvahrushev

Вместо обычного объявления он разместил совместные снимки с избранницей, на которых заметен её округлившийся живот.

«Ну куда же я без самой важной фотосессии в своей жизни», — нежно подписал кадры Вахрушев.

Вахрушев познакомился с матерью своего ребёнка на съёмках фильма «Хоккейные папы». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / daniilvahrushev

Новость вызвала тёплую реакцию поклонников. Под фотографиями появились поздравления и пожелания счастья будущим родителям.

Ефремова в прошлом профессионально играла в баскетбол, а затем связала свою карьеру с телевидением и стала продюсером. С Даниилом она встретилась во время работы над картиной «Хоккейные папы».

Первое время она воспринимала актёра исключительно как приятеля. Позднее отношение изменилось, и девушка сама сделала первый шаг к сближению. Вахрушев ответил на её чувства.

Примечательной особенностью пары стала разница в росте. Елизавета примерно на голову выше своего возлюбленного, однако, как прежде отмечал сам Даниил, на их отношениях это никак не отражается.

Ранее Life.ru сообщал, что актёр Юрий Насонов, известный по фильму «Майор Гром: Чумной Доктор», тоже готовится впервые стать отцом. Его супруга, певица Анастасия Кошелева, объявила о беременности вместе с мужем. Пара опубликовала совместные фотографии, после чего получила множество поздравлений от друзей и коллег.