Звезда «Майора Грома» Юрий Насонов впервые станет отцом

Актёр Юрий Насонов, известный по фильму «Майор Гром: Чумной Доктор», готовится впервые стать отцом. Его супруга, певица Анастасия Кошелева, ждёт ребёнка. Радостной новостью артист поделился в социальных сетях, опубликовав совместные фотографии с женой.

О грядущем пополнении Насонов рассказал без длинных объяснений. Под снимками он оставил короткую подпись: «1+1=3». Поклонники сразу поняли намёк и принялись поздравлять будущих родителей. Новость оказалась неожиданной даже для некоторых друзей пары.

«Что, а я и не знал!!! Ах вы секретники!» — написал в комментариях к посту актёр Слава Копейкин.

К поздравлениям присоединились и другие коллеги Насонова, среди которых Мила Ершова, Стася Милославская, Анастасия Красовская и Анастасия Резник.

Юрий и Анастасия поженились 2 июля 2024 года в Санкт-Петербурге. Церемонию организовали под открытым небом, пригласив родственников и близких друзей. Теперь, спустя чуть больше двух лет после свадьбы, супруги готовятся к появлению первого ребёнка.

Насонов с 2018 года служит в петербургском театре «Мастерская». Зрителям он также знаком по роли Кирилла Гречкина в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор».

Тема скорого пополнения в семье недавно появилась и в новостях о другом молодом российском актёре. Как сообщал Life.ru, 28-летний Влад Прохоров, сыгравший молодого Сергея Жукова в фильме «Руки Вверх!», впервые готовится стать отцом. Его возлюбленная и агент Наталья Гнеушева ждёт девочку, которая должна родиться в декабре. Артист признался, что первоначально рассчитывал обзавестись детьми ближе к 35 годам, однако теперь рад переменам и чувствует дополнительную ответственность за семью.