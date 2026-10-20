Звезда «Как я встретил вашу маму» тайно женился на танцовщице: Появились фото со свадьбы

Американский актёр Джейсон Сигел, известный по сериалу «Как я встретил вашу маму», женился на танцовщице и актрисе Кайле Радомски. Церемония прошла 17 октября в Калифорнии в присутствии родных и друзей пары. О свадьбе стало известно после того, как молодожёны и их близкие начали публиковать фотографии в социальных сетях, сообщает журнал People.

Звезда «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел тайно женился. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realejewelrydesign

46-летний Сигел и 35-летняя Радомски обменялись клятвами в ботанических садах библиотеки Хантингтона в Пасадене. Для торжества невеста выбрала белое платье с розовыми цветочными элементами и кружевную фату, а актёр появился в тёмном костюме.

Радомски поделилась впечатлениями от свадьбы в Instagram Stories. Она назвала этот день «абсолютной мечтой» и призналась, что до сих пор не может сдержать слёз от нахлынувших эмоций. Сам Сигел, который предпочитает не афишировать личную жизнь в социальных сетях, публично о свадьбе не рассказывал.

Невеста звезды «Как я встретил вашу маму» Джейсона Сигела на свадебной съёмке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kristinmcquaid

Место церемонии было выбрано не случайно. Именно в саду библиотеки Хантингтона актёр сделал возлюбленной предложение в июне 2025 года. Тогда он устроил сюрприз, представив поездку как посещение ужина для благотворителей. Радомски согласилась и опубликовала фотографии помолвки с подписью «Навсегда — да».

Впервые о романтических отношениях пары стало известно осенью 2023 года. В январе 2024-го они вместе появились на церемонии вручения премии «Золотой глобус», после чего стали чаще выходить в свет вдвоём.

Радомски известна как участница американского танцевального шоу So You Think You Can Dance. Сигел прославился благодаря роли Маршалла Эриксена в сериале «Как я встретил вашу маму», а в последние годы играет психотерапевта Джимми Лэрда в комедийном сериале «Терапия» (Shrinking).

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