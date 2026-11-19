Актриса и режиссёр Любовь Хацкевич представила спектакль «Время поэзии», в котором выступили ученики студии актёрского мастерства «Время Театра». Постановка объединила произведения известных поэтов и изначально создавалась как итоговый показ учеников курса. Об этом РИАМО сообщили организаторы.

В программу вошли фрагменты стихотворений Александра Пушкина, Омара Хайяма, Евгения Гришковца и других авторов. Отрывки произведений связали в единую сценическую композицию.

По словам Хацкевич, для неё в режиссёрской работе важнее всего раскрыть авторский замысел и возможности исполнителей, а также оставить у зрителей положительные впечатления.

Изначально «Время поэзии» было учебным проектом, однако выступление настолько понравилось зрителям, что его решили включить в постоянный репертуар студии. Кроме того, постановка стала лауреатом внутренней премии арт-проекта.

Хацкевич занимается не только режиссурой и преподаванием, но и продолжает сниматься в кино. Зрителям она знакома по сериалам «Молодёжка», «Руммэйт» и «Мастодонт». В следующем году ожидается премьера фильма «Две жизни», в котором актриса исполнит главную роль.