Народного артиста России Александра Гончарука убрали из списка труппы и составов спектаклей на официальном сайте Омского академического театра драмы. Изменения произошли на фоне скандала с обвинениями актёра в домогательствах к бывшим студенткам.

Так, в описании постановки «Не боюсь Вирджинии Вульф» напротив роли Джорджа, которую исполнял Гончарук, теперь стоит прочерк. Изменения коснулись и других спектаклей. В «Хануме» роль князя Вано Пантиашвили передали Валерию Алексееву, а в «Утиной охоте» Кушака теперь сыграет Евгений Фоминцев. Артист также не будет участвовать в готовящейся постановке «Сто лет одиночества».

При этом об увольнении Гончарука из театра речи пока не идёт. Народный артист по-прежнему числится сотрудником, однако в ближайших постановках его заменят другие актёры. Сроки возможного возвращения на сцену там не назвали.

Накануне, 17 ноября, Гончарук уже не участвовал в спектакле «Ханума», где ранее исполнял две роли. Актёр взял отпуск без сохранения зарплаты на неопределённый срок.

Ранее Life.ru рассказывал о первых обвинениях в адрес Александра Гончарука. 12 ноября две бывшие студентки Омского музыкально-педагогического колледжа заявили, что педагог позволял себе неподобающее поведение, когда им было по 15 лет. Девушки утверждали, что сталкивались с нежелательными прикосновениями во время занятий и репетиций. Позднее другие выпускницы также рассказали о предполагаемых домогательствах, приглашениях домой и в сауну, сообщениях интимного характера и психологическом давлении.

После появления публичных заявлений Гончарук написал заявление об увольнении из колледжа. Как сообщал Life.ru, ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя регионального управления СК Валерия Батищева доклад о ходе процессуальной проверки. При этом вина артиста не установлена, а сам он публично обвинения не комментировал.