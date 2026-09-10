Судзиловская впервые рассказала о домогательствах режиссёра

Олеся Судзиловская рассказала, что во время работы в Театре имени Маяковского столкнулась с домогательствами со стороны одного из режиссёров. По словам 52-летней актрисы, в какой-то момент ей пришлось буквально защищаться физически и убегать от мужчины во время встречи, которую она считала обычной репетицией. Об этом артистка рассказала в интервью Надежде Стрелец, опубликованном 8 сентября.

Судзиловская призналась, что поначалу совершенно не ожидала подобного поведения. Она продолжала приходить на встречи с пьесой или сценарием, рассчитывая работать над ролью, однако одна из таких репетиций переросла в ситуацию, в которой актрисе пришлось отбиваться от режиссёра.

«А потом я бегала вокруг стола от человека», — вспоминала Судзиловская.

Имя режиссёра артистка раскрывать не стала. Она лишь уточнила, что история произошла именно во время её работы в Театре имени Маяковского. Судзиловская отметила, что за годы её службы там сменилось несколько режиссёров и художественных руководителей, поэтому по этому описанию установить личность человека будет сложно.

По словам актрисы, из-за подобных ситуаций ей и раньше приходилось отказываться от ролей. Однако в случае с Театром Маяковского всё было сложнее: она состояла в труппе, получала крупные роли и понимала, что конфликт может поставить под вопрос дальнейшую работу. В итоге мужчина, как утверждает Судзиловская, понял, что его интерес не взаимный, и прекратил притязания. После этого они смогли сохранить рабочие отношения.

Судзиловская начала работать в Театре имени Маяковского ещё во время учёбы в Школе-студии МХАТ. На её официальном сайте среди театральных работ указаны спектакли «Как вам это полюбится», «Жертва века», «Дети Ванюшина», «Карамазовы», «Опасный поворот» и другие постановки.

Позже актриса ушла из театра. В новом интервью она объяснила, что это произошло уже по другой причине — из-за разногласий с новым художественным руководителем, которого также предпочла не называть.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как сложилась карьера Олеси Судзиловской после её ярких ролей в российских фильмах и сериалах 2000-х. В частности, актриса снималась в «Бандитском Петербурге», «Интимных местах», «О чём молчат девушки» и «Домашнем аресте».