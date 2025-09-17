Владимир Путин
17 сентября, 09:56

«Жуткое отребье и проститутки»: Тамару Сёмину взбесили актрисы, жалующиеся на домогательства

Сёмина назвала проститутками актрис, рассказывающих о домогательствах

Тамара Сёмина. Обложка © ТАСС / Павел Смертин

Народная артистка России Татьяна Сёмина назвала проститутками коллег, рассказывающих о домогательствах. Звезда фильма «Воскресение» и сериала «Вечный зов» заявила, что они сами захотели попасть в кино через постель.

«Они привлекают к себе внимание, чтобы говорили о них как о жертвах. Они проституточки просто. Это жуткое отребье, которое продвигается через постель. Она забеременеет – её пошлют далеко и надолго», — сказала артистка в беседе с «Абзацем».

В последнее время известные личности стали более открыто делиться своим опытом насилия. Так, в 2021 году в программе «Секрет на миллион» Елена Проклова призналась, что в 12 лет стала жертвой домогательств со стороны режиссёра, а в 15 – со стороны «известного актёра». Актриса Татьяна Васильева полагает, что приставания пожилых режиссёров к молодым актрисам являются своего рода «ценой за успех», и отмечает, что сама сталкивалась с подобным, поскольку такая практика, по её словам, существовала всегда.

Ранее продюсер Харви Вайнштейн признал факт домогательств к актрисе Гвинет Пэлтроу, когда она состояла в отношениях с Брэдом Питтом. Сама актриса пока не прокомментировала такое откровенное признание кинопродюсера. В настоящее время Вайнштейн отбывает 23-летний срок в нью-йоркской тюрьме за сексуальные преступления против нескольких женщин.

Наталья Демьянова
