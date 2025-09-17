«Жуткое отребье и проститутки»: Тамару Сёмину взбесили актрисы, жалующиеся на домогательства

Народная артистка России Татьяна Сёмина назвала проститутками коллег, рассказывающих о домогательствах. Звезда фильма «Воскресение» и сериала «Вечный зов» заявила, что они сами захотели попасть в кино через постель.

«Они привлекают к себе внимание, чтобы говорили о них как о жертвах. Они проституточки просто. Это жуткое отребье, которое продвигается через постель. Она забеременеет – её пошлют далеко и надолго», — сказала артистка в беседе с «Абзацем».

В последнее время известные личности стали более открыто делиться своим опытом насилия. Так, в 2021 году в программе «Секрет на миллион» Елена Проклова призналась, что в 12 лет стала жертвой домогательств со стороны режиссёра, а в 15 – со стороны «известного актёра». Актриса Татьяна Васильева полагает, что приставания пожилых режиссёров к молодым актрисам являются своего рода «ценой за успех», и отмечает, что сама сталкивалась с подобным, поскольку такая практика, по её словам, существовала всегда.