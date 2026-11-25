Украинская модель OnlyFans Милада Дмитриенко, известная под псевдонимом Milada Moore, добилась отмены налоговых начислений почти на 3 млн гривен. Апелляционный административный суд оставил в силе решение в её пользу, поэтому оно вступило в законную силу. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

О победе в судебном споре рассказал адвокат модели Станислав Лифлянчик. По его словам, защите удалось не только добиться отмены налоговых требований, но и взыскать с налоговой расходы на юридическую помощь. Таким образом, государственному ведомству придётся компенсировать клиентке и затраты на услуги адвоката.

Согласно данным судебного реестра, суд также обязал налоговую службу вернуть Дмитриенко 11 518 гривен судебного сбора. Речь идёт об административном иске, в котором модель оспаривала налоговые уведомления-решения на сумму почти 3 млн гривен.

История с налогообложением заработков на OnlyFans стала предметом разбирательств и для других украинских авторов контента. Государственная налоговая служба страны настаивает, что доходы от платформы необходимо декларировать, даже если аккаунт впоследствии удалён. По данным ведомства, совокупная налоговая задолженность украинцев, зарабатывавших на OnlyFans в 2020–2022 годах, достигла 384,7 млн гривен.

Ранее Life.ru рассказывал о другой модели OnlyFans, которой украинский суд отменил налоговые претензии на 1,6 млн гривен. Речь шла о Елизавете Василенко, известной как бывшая девушка рэпера Моргенштерна*.

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