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Регион
Опубликовано 23 октября, 16:43

Звезда «Реальных пацанов» развелась с Максимом Белбородовым после трёх лет брака

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Суд удовлетворил иск актрисы Зои Бербер, известной по сериалу «Реальные пацаны», о расторжении брака с Максимом Белбородовым. Решение вынес мировой судья участка №177 московского района Раменки, сообщается на сайте судов общей юрисдикции.

Инициатором развода стала сама актриса. Причины расставания супруги публично не раскрыли. Сведений о вступлении судебного решения в законную силу пока нет.

Бербер и Белбородов поженились в феврале 2024 года. В июне того же года у них родился сын. У актрисы также есть дочь от предыдущих отношений со сценаристом Александром Синегузовым. До этого Белбородов не раз утверждал, что в их паре всё в порядке.

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Ранее Life.ru рассказывал, что после появления информации об иске Белбородов отрицал расставание. В беседе с журналистами актёр заверял, что супруги живут вместе, а о заявлении жены ему якобы ничего не известно.

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Татьяна Миссуми
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