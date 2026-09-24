Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер впервые стал отцом

Американский актёр Тейлор Лотнер, прославившийся благодаря роли Джейкоба Блэка в «Сумерках», впервые стал отцом. У артиста и его жены Тей родилась дочь.

Леннон Лотнер. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne

Девочка появилась на свет 16 сентября. Супруги назвали её Леннон Тейлор Лотнер, а дома малышку ласково называют Ленни. О пополнении в семье пара рассказала спустя неделю после рождения ребёнка.

«Одна неделя любви к нашей дорогой маленькой Ленни. Леннон Тейлор Лотнер», — написали родители в совместной публикации в соцсети.

Лотнер и его супруга объявили о беременности в марте этого года. Позже стало известно, что они ждут девочку. Пара поженилась в ноябре 2022 года, после чего жена актёра взяла его фамилию — теперь обоих супругов зовут Тейлор Лотнер.

Ранее Life.ru рассказывал о судьбе Тейлора Лотнера после «Сумерек». После роли Джейкоба актёр так и не смог повторить успех вампирской франшизы и постепенно отошёл от крупных голливудских проектов. В том же материале Life.ru писал, что Лотнер и его жена ждали дочь, причём супруги тогда ещё шутили над идеей дать ребёнку имя Тейлор.