Звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Дзыгало пропала в Петербурге

Родные разыскивают в Санкт-Петербурге актрису Анну Дзыгало, снимавшуюся в «Улицах разбитых фонарей» и «Тайнах следствия». Последний раз артистку видели в конце августа — на ней были простые тапочки и светло-розовая футболка.

Как сообщает «Mash на Мойке», последний год Дзыгало фактически жила без постоянного жилья и сильно изменилась внешне. Близкие считают, что ей необходима помощь специалистов, однако артистка от неё отказывается и уходит, когда родные пытаются забрать её домой.

Ещё в феврале сама актриса писала в соцсетях, что ей приходится ночевать в кафе.

До этого Дзыгало продолжала работать в профессии. Она снималась в «Десяти днях до весны», «Тайнах следствия» и других проектах, ранее была артисткой БДТ, а позднее занималась собственными театральными постановками.

По словам актёров её проекта, с 2025 года у коллектива начались проблемы с выплатой гонораров. Сама Дзыгало, как утверждается, рассказывала коллегам о конфликте с отцом и говорила, что тот выгоняет её из квартиры и обвиняет в злоупотреблении алкоголем. У артистки две несовершеннолетние дочери и бывший супруг. Где она находится сейчас, неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал об актёре Тихоне Котрелёве, который перестал выходить на связь с родными. Семья артиста забила тревогу после нескольких суток без какой-либо связи с ним.