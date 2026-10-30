Звезда «Железного человека» собрался в Белый дом и предложил освободить потомков рабов от налогов на 400 лет

Американский актёр Терренс Ховард, известный по фильму «Железный человек» и сериалу «Империя», допустил возможность участия в президентских выборах в США. В разговоре с журналистами TMZ он признался, что хотел бы возглавить страну, если другие политики не смогут добиться реальных перемен.

Неожиданное заявление прозвучало в Нью-Йорке, когда репортёр спросил артиста, собирается ли тот голосовать на предстоящих выборах. Вместо обычного ответа Ховард заговорил о собственных политических амбициях.

«Да. Я с нетерпением жду возможности стать президентом», — ответил актёр.

Когда журналист уточнил, серьёзно ли он настроен, Ховард пояснил, что кто-то должен начать действовать, если нынешние политики не способны изменить ситуацию. Одной из главных инициатив потенциальной предвыборной программы артист назвал компенсации потомкам рабов.

По его мнению, их необходимо освободить от уплаты федеральных налогов на следующие 400 лет. Ховард считает, что такая мера поможет сократить экономическое неравенство и привлечь дополнительные инвестиции в афроамериканские сообщества.

Актёр также выразил желание лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить последствия рабства. Предлагаемые изменения Ховард назвал способом преодолеть «400 лет плохой кармы». Во время беседы он затронул и политическую активность рэперши Ники Минаж, которая в последнее время сблизилась с Трампом.

Ранее Life.ru сообщал, что в команде Трампа пошутили о возможном назначении Ники Минаж пресс-секретарём Белого дома. Поводом стало интервью певицы, в котором она похвалила работоспособность американского лидера. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в ответ предложил артистку на должность.