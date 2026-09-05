Звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл сказал, что ему осталось жить пять лет

Американский актёр Брюс Кэмпбелл сообщил, что врачи оценивают его продолжительность жизни примерно в пять лет после диагностирования неизлечимой формы рака. Об этом звезда фильма «Зловещие мертвецы» рассказал в интервью Variety.

Артист ранее признавался, что у него обнаружили заболевание, которое является «излечимым, но не поддающимся полному излечению». При этом Кэмпбелл не стал раскрывать конкретный вид рака.

Кэмпбелл отметил, что из-за лечения ему пришлось изменить рабочий график. По словам артиста, съёмки, публичные мероприятия и другие профессиональные планы отошли на второй план, однако он намерен продолжать работу, насколько позволит состояние здоровья.

Звезда «Зловещих мертвецов» также рассказал, что рассчитывает восстановиться настолько, чтобы осенью отправиться в тур в поддержку нового фильма «Ernie & Emma».

Напомним, в марте Брюс Кэмпбелл сообщил, что у него диагностировали форму рака, которую можно лечить, но нельзя полностью излечить. Тогда актёр назвал своё заболевание «возможностью» и заявил, что намерен сосредоточиться на лечении, чтобы затем вернуться к работе.