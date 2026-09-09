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Опубликовано 9 сентября, 15:31

Звезде сериала «Доктор Кто» предъявили обвинения в изнасилованиях

Кадр из фильма © «Рождественское вторжение» (The Christmas Invasion). Реж. Джеймс Хоус, сцен. Рассел Т. Дэвис

Кадр из фильма © «Рождественское вторжение» (The Christmas Invasion). Реж. Джеймс Хоус, сцен. Рассел Т. Дэвис

Британская полиция предъявила актёру Ноэлю Кларку обвинения по шести эпизодам сексуальных правонарушений. Как заявили в Скотленд-Ярде, речь идёт о событиях, которые произошли в период с 2007 по 2016 год.

50-летнему Кларку вменяют два эпизода сексуального насилия, три случая вуайеризма и одно непристойное обнажение. Расследование началось в сентябре 2025 года. Актёр должен предстать перед судьёй Вестминстерского магистратского суда 21 октября.

Кларк известен по роли Микки Смита в сериале «Доктор Кто». Он также снялся в фильмах «Шпана 2» и «Стартрек: Возмездие», а в картине «Шпана 2» выступил режиссёром и сценаристом.

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В 2021 году 20 женщин обвинили Кларка в домогательствах и издевательствах. Эти заявления касались периода с 2004 по 2019 год, однако сам актёр их категорически отверг. Кларк подал иск к медиакомпании Guardian News and Media, но проиграл дело. Суд обязал его выплатить около трёх миллионов фунтов стерлингов судебных издержек.

После публикации расследования БАФТА временно лишила актёра награды за вклад в развитие кино. Её ему вручили незадолго до появления обвинений в прессе. В феврале этого года актёра Кларка задержали по обвинению в попытке изнасилования.

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Николь Вербер
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