Звезду Долли Партон на голливудской «Аллее славы» испортили вандалы

Звезду американской кантри-певицы Долли Партон на голливудской «Аллее славы» повредили неизвестные спустя примерно неделю после смерти артистки. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

На памятном знаке появились тёмные линии, часть которых прошла прямо по имени Партон. По словам очевидцев, их могла оставить неизвестная женщина с помощью свечей, которые поклонники принесли к звезде в память о певице.

В Торговой палате Голливуда, которая отвечает за «Аллею славы», сообщили, что ремонт звезды был запланирован ещё до инцидента. Восстановительные работы намерены завершить к 4 сентября.

Долли Партон умерла 25 августа в возрасте 80 лет. За почти семь десятилетий карьеры она стала одной из самых известных кантри-исполнительниц в мире, записала хиты Jolene, 9 to 5 и I Will Always Love You и получила десять конкурсных премий «Грэмми». Партон была известна и масштабными благотворительными проектами. В частности, созданная ею программа Imagination Library бесплатно распространяет книги среди детей.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, чем прославилась Долли Партон, как появилась её песня I Will Always Love You и какой след певица оставила в мировой музыке.