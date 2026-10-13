Звезду «Капитана Марвел» заподозрили в беременности после снимков папарацци

37-летняя американская актриса Бри Ларсон вновь оказалась в центре слухов о возможной беременности после появления на публике. На снимках Ларсон запечатлена в одежде, подчёркивающей фигуру, и пользователи Сети заметили её округлившийся живот.

После публикации кадров поклонники снова начали обсуждать возможное пополнение в семье актрисы. При этом сама Ларсон официально не подтверждала беременность.

Подобные предположения появились ещё в июне. Тогда пользователи Reddit обсуждали фотографии из соцсетей артистки, на которых она позировала в свободном платье. В сентябре слухи возобновились после новых снимков Ларсон, сделанных во время её поездки в Италию.

Личную жизнь актриса предпочитает держать вдали от публичного внимания. В январе 2024 года её заметили на свидании с художником Бенджамином Стайером. После этого Ларсон практически не комментировала отношения, поэтому неизвестно, остаются ли они парой сейчас.

Бри Ларсон — американская актриса, режиссёр и певица. Широкую известность ей принесла главная роль в драме «Комната», за которую она получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA как лучшая актриса. Массовому зрителю Ларсон также известна по роли Кэрол Дэнверс в киновселенной Marvel: она сыграла супергероиню в фильмах «Капитан Марвел», «Мстители: Финал» и «Капитан Марвел 2». В её фильмографии также есть картины «Конг: Остров черепа», «Короткий срок 12» и сериал «Уроки химии».

Ранее поклонники Елизаветы Арзамасовой вновь заговорили о её третьей беременности, разглядев заметно округлившийся живот на свежем семейном видео. Поводом для обсуждений стала публикация, которой 31-летняя актриса поделилась в соцсети.