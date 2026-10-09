Ждут третьего? Поклонники Арзамасовой разглядели округлившийся живот на семейном видео

Поклонники Лизы Арзамасовой вновь заговорили о её третьей беременности, разглядев заметно округлившийся живот на свежем семейном видео. Поводом для обсуждений стала публикация, которой 31-летняя актриса поделилась в соцсети.

Поклонники Арзамасовой разглядели округлившийся живот на семейном видео. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ liza_arzamasova

На записи звезда «Папиных дочек» весело проводит время с сыном и дочерью. При этом артистка не пытается прятать фигуру, что сразу привлекло внимание подписчиков. Многие решили, что семья готовится к очередному пополнению, и начали поздравлять знаменитость с радостным событием.

Подобные догадки возникали ещё летом. Тогда на празднике в честь детей Арзамасова появилась в свободном платье, однако поклонники всё равно заметили изменения в её внешности. Вскоре обсуждения дошли до Ильи Авербуха, который категорически опроверг слухи о беременности супруги, заверив, что это на сто процентов неправда.

Ранее Елизавета Арзамасова рассказала о начале отношений с фигуристом и хореографом Ильёй Авербухом. По её словам, всё началось с долгих и откровенных разговоров. Перед созданием семьи они с избранником много обсуждали важные для них темы. Пара задавала друг другу вопросы, ответы на которые постепенно сближали их ещё сильнее. Арзамасова также отметила, что Авербуху не пришлось завоёвывать её сердце. Она сразу почувствовала, что у них может быть общее будущее.