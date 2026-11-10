Звёзды не пришли: В Подмосковье скромно похоронили актёра из «Ширли-мырли»
Актёра из «Ширли-мырли» Калмыкова похоронили в Подмосковье, коллеги не пришли
Обложка © кадр из сериала «Ищейка-5», режиссер Андрей Головков, сценаристы Сергей Иванов (XIII), Михаил Бобровник и др.
Актёра и каскадёра Анатолия Калмыкова, снимавшегося в картинах «Ширли-мырли» и «Орёл и решка», похоронили 10 ноября на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Проводить артиста в последний путь собрались в узком семейном кругу, коллег на траурной церемонии не было.
«Упокоили Анатолия Калмыкова сегодня на Николо-Архангельском кладбище. [Церемония прошла] в узком семейном кругу», — рассказал ТАСС друг и коллега покойного.
Артист скончался 31 октября. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Анатолий Калмыков начал работать в кино в 1969 году как каскадёр и за свою карьеру принял участие более чем в 160 проектах. Среди его работ — «Человек с бульвара Капуцинов», «Не родись красивой», «Возвращение Мухтара» и «Отель Элеон».
Новости кино, судьбы артистов и памятные роли — в разделе «Кино и сериалы» на Life.ru.