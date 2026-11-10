Актёра и каскадёра Анатолия Калмыкова, снимавшегося в картинах «Ширли-мырли» и «Орёл и решка», похоронили 10 ноября на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Проводить артиста в последний путь собрались в узком семейном кругу, коллег на траурной церемонии не было.